Frontend - идея жизни! www.yan1989.ru

Всех приветствую!

Я занимаюсь веб-разработкой уже более 1 года, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.

Преимущества:

Качественная разработка продуманного и логичного кода. Верстка на основе макетов.

Экономлю ваш бюджет и не требую заказа дополнительных макетов дизайна.

Время.

Если в ТЗ имеется ряд неточностей, я САМ прогнозирую работу того или иного элемента верстки на основании своего опыта.

Спокойствие. Ваши просьбы и пожелания уже включены в стоимость моих услуг. Если вы пропустил ряд мелочей в дизайне я вношу их в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и разногласий!

Условия сотрудничества:

Если я оставил заявку к Вашему проекту, значит он действительно мне интересен и я хочу вложить в него свое время и силы.

Обязательно - с Вашей стороны созданный проект и я выбран Исполнителем.

Гарантия:

Качественная работа.

Разумные цены.

Доброжелательное общение.

В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Технологии:?

HTML (HTML5)

CSS (CSS3)

SASS (SCSS)

CSS FlexBox

JS