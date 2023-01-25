Всех приветствую!
Я занимаюсь веб-разработкой уже более 1 года, всегда изучаю новые технологии и иду в ногу со временем. Всегда довожу проект до конца и поддерживаю в работе.
Преимущества:
Качественная разработка продуманного и логичного кода. Верстка на основе макетов.
Экономлю ваш бюджет и не требую заказа дополнительных макетов дизайна.
Время.
Если в ТЗ имеется ряд неточностей, я САМ прогнозирую работу того или иного элемента верстки на основании своего опыта.
Спокойствие. Ваши просьбы и пожелания уже включены в стоимость моих услуг. Если вы пропустил ряд мелочей в дизайне я вношу их в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и разногласий!
Условия сотрудничества:
Если я оставил заявку к Вашему проекту, значит он действительно мне интересен и я хочу вложить в него свое время и силы.
Обязательно - с Вашей стороны созданный проект и я выбран Исполнителем.
Гарантия:
Качественная работа.
Разумные цены.
Доброжелательное общение.
В течение двух недель после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки, которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Технологии:?
HTML (HTML5)
CSS (CSS3)
SASS (SCSS)
CSS FlexBox
JS
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта.1 просмотр
- Адаптивная верстка сайта.1 просмотр
- Верстка Интернет-магазина1 просмотр
- Адаптивная вёрстка сайта1 просмотр
- Вёрстка сайта стоматологической клиники1 просмотр
- Вёрстка Интернет-магазина1 просмотр
- Адаптивная вёрстка сайта1 просмотр