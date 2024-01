Сначало надо взвесить свои возможности, а потом начинать...

Беглое знание языков:

Perl

Среднее знание языков:

Assembler, Borland Delphi 6 - .NET 2007, Visual Basic 6 - .NET 2008 (ASP.NET), Java 2 SE – EE - ME, Microsoft C# .NET(ADO.NET), XML.

Отличное знание языков:

C, Microsoft Visual C++ 4 - .2008 NET, Borland C++ 5-6 Builder, PHP 3-5 (dBASE, COM, MySQL, PostgreSQL, FireBird2), HTML/DHTML, JavaScript (ASP), VBScript(ASP).

Основной язык программирования:

Мой самый основной язык программирования С++, компилятор от корпорации Microsoft и технологиями с которыми я работаю всегда в течение всего своего времени программирования входящие в состав языка С++ от компании Microsoft это: STL, MFC, ATL, COM , DCOM, OpenGL, DirectDraw7, DirectX 8.0 – 9.0, DirectMusic, DirectSound, DirectShow, DirectPlay, Socket, MIDI, ODBC, ADO, ADO.NET, Win32 API, NET, TAPI