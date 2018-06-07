Специалист по рекламе В РСЯ

Я начинающий специалист в интернет-рекламеРекламной Сети Яндекса. Я прошел тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучил самые современные технологии рекламы, и готов их внедрить

для Вас бесплатно. Если организация, которую вы возглавляетенуждается в увеличении потока клиентов (росте продаж товара) то, не оставьте

без внимания моё предложение. Я предлагаю настроить вам интернет рекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.