Много писать пока еще не хочу. У меня все просто: честность, отзывчивость, максимально качественно сделать свою работу для вас. Самое

мое любимое дело это фирменный стиль и вся другая деятельность что как

нибудь к нему прикасается. Отлично ориентируюсь в Фотошоп, Иллюстратор,

Афтерэффект, Премьера. Восемь лет назад отлично работал с продвижением и

визуализацией фирм и магазинов в родном городе. Делал в основном

начиная от визиток, дизайн футболок, дизайн пакетов в супермаркеты,

буклетов, стендов, ситилайтов, лайтбоксов, вывески на кафе (как простая

пленка так и с подсветками и всякими неонами). Частично знаю Корел (для

типографий) но вскоре это будет на высоком уровне. А также в свое время

делал сайты на Вордпресс.

Сейчас снова хочу заняться любимым делом и доводить его до уровня выше чем совершенство.

В клиенте уважаю адекватность, более менее информативно излагать пожелания, и не мало важный аспект адекватность к оплате труда.

Все остальное сможете узнать с моего портфолио (которое я буду пополнять

через 2-3 суток) по мере моего обучения и уже готовых проектов.