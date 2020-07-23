Создание сайтов под ключ, продвижение

1. Работаем официально, с 2014 г., есть приличное портфолио c проектами различной сложности (см. сайт price-nt.ru). Проходим сертификацию Яндекса, чтобы стать первой в городе сертифицированной Яндексом веб-студией.2. У нас есть десятки рекомендаций от компаний из Н-Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов на фирменных бланках. Рекламу практически не даем, в последнее время работаем именно по рекомендациям.3. Работаем без посредников, есть свой штат сертифицированных сотрудников.4. Прозрачная и понятная отчетность.5. Работаем с любой CMS (с любым движком сайта), продвигаем в любых регионах России и мира.6. Все сайты сдаем полностью готовыми к работе с наполнением, «под ключ».7. Индивидуальный подход к каждому клиенту, не используем шаблоны в своей работе.8. На связи 7 дней в неделю.