Работа с фотоснимками: ретушь, реставрация, замена фона, перевод в цвет, тонирование, эффекты
Обрабатываю фотографии. Ретушь, реставрация, оцветнение, тонирование, эффекты. Работу выполняю качественно и в срок. Благо опыт есть.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Полет номальный. Планирую продолжать сотрудничество. Расчет через сами знаете какую систему - как обычно.
Ответный отзыв
Задача поставлена грамотно, оплачена в срок. Претензий к заказчику нет, отзыв положительный.
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга