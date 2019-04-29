Alex861K

Александр Alex861K

 
63 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Работа с фотоснимками: ретушь, реставрация, замена фона, перевод в цвет, тонирование, эффекты

Обрабатываю фотографии. Ретушь, реставрация, оцветнение, тонирование, эффекты.  Работу выполняю качественно и в срок. Благо опыт есть. 

Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$2
10 баллов
6 лет назад
Отредактировать фото - на 1 минуту работы
Полет номальный. Планирую продолжать сотрудничество. Расчет через сами знаете какую систему - как обычно.
Задача поставлена грамотно, оплачена в срок. Претензий к заказчику нет, отзыв положительный.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга