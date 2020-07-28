Мир всем

Глобальный опыт в экономике и финансах предприятий и холдинговых структур разного профиля. Могу работать как с уже готовыми системами управленческой и бухгалтерской отчетности, так и формировать и модернизировать их самостоятельно. Имею опыт работы в 1С (УПП; УНФ, УХ) и ее настройки для нужд управленческого учета (разработка ТЗ, внедрение).

Аудит бизнес-процессов.

Расширяю границы своих знаний и опыта в сферу SEO и SMM, менеджмента социальных сетей и Youtobe.