Рада приветствовать Вас, уважаемый заказчик!
Если Вас интересует достойно и в срок выполненная работа, то Вы на правильном пути!
Разработаю для Вас:
1.Любую полиграфическую продукцию:
- • флаеры и листовки,
• буклеты, лифлеты,
• брошюры, каталоги, книги,
• меню,
• рекламные модули в журналы,
• дисконтные карты,
• сертификаты, грамоты,
• приглашения,
• календари,
• обложки книг,
• накатки на диск и обложки для упаковки дисков,
• все виды упаковки.
- • баннеры и афиши
• роллапы и штендеры
• билборды и сити-лайты
• вывески
• pop-up стенды
- • рекламные для сайтов и соц сетей
• обложки для групп
• заставки для видео
5. Многостраничная верстка: буклеты, каталоги, презентации, журналы, газеты, ресторанные меню.
Не люблю, но могу сделать:
• Создание презентаций PowerPoint
• Обработка, цветокоррекция, ретушь фотографий (в том числе восстановление старых фотографий)
• Создание коллажей
• Отрисовка в векторе изображений.
У меня есть хобби: живопись (масло-холст) и роспись стекла/керамики (в основном - чашки). Принимаю личные заказы или можете ознакомиться с уже готовыми работами: https://alexartpresent.crafta.ua/
Многолетний опыт позволяет правильно понять пожелания клиентов и реализовать не только красивый, но и эффективный дизайн. Всегда готова предложить идею и воплотить ее в жизнь.
Все это сочетается с приятными для клиентов ценами.
Профессионализм и качество моей работы, ответственный и творческий подход к любому заданию, корректное и доброжелательное общение с заказчиками, четкое соблюдение оговоренных сроков – залог долгосрочного сотрудничества со многими заказчиками.
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Работаю до полного утверждения!
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Схемы работы и варианты оплаты обсуждаются индивидуально.
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Портфолио
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