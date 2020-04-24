Абсолютно идеальных решений нет, но есть безграничное количество креативных вариантов!

Рада приветствовать Вас, уважаемый заказчик!

Если Вас интересует достойно и в срок выполненная работа, то Вы на правильном пути!

Разработаю для Вас:

1.Любую полиграфическую продукцию:

• флаеры и листовки, • буклеты, лифлеты, • брошюры, каталоги, книги, • меню, • рекламные модули в журналы, • дисконтные карты, • сертификаты, грамоты, • приглашения, • календари, • обложки книг, • накатки на диск и обложки для упаковки дисков, • все виды упаковки.

2. Все виды наружной рекламы:

• баннеры и афиши • роллапы и штендеры • билборды и сити-лайты • вывески • pop-up стенды

3. Банеры любых размеров для web нужд:

• рекламные для сайтов и соц сетей • обложки для групп • заставки для видео

4. Фирменный стиль: логотипы, визитки, бланки, конверты

5. Многостраничная верстка: буклеты, каталоги, презентации, журналы, газеты, ресторанные меню.

Не люблю, но могу сделать:

• Создание презентаций PowerPoint

• Обработка, цветокоррекция, ретушь фотографий (в том числе восстановление старых фотографий)

• Создание коллажей

• Отрисовка в векторе изображений.

У меня есть хобби: живопись (масло-холст) и роспись стекла/керамики (в основном - чашки). Принимаю личные заказы или можете ознакомиться с уже готовыми работами: https://alexartpresent.crafta.ua/

Многолетний опыт позволяет правильно понять пожелания клиентов и реализовать не только красивый, но и эффективный дизайн. Всегда готова предложить идею и воплотить ее в жизнь.

Все это сочетается с приятными для клиентов ценами.

Профессионализм и качество моей работы, ответственный и творческий подход к любому заданию, корректное и доброжелательное общение с заказчиками, четкое соблюдение оговоренных сроков – залог долгосрочного сотрудничества со многими заказчиками.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Работаю до полного утверждения!

----------------------------------------------------------------------------------------------

Схемы работы и варианты оплаты обсуждаются индивидуально.

-------------------------------------------------------------------------------