AlexAlexander

Александра AlexAlexander

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Абсолютно идеальных решений нет, но есть безграничное количество креативных вариантов!

Рада приветствовать Вас, уважаемый заказчик!

Если Вас интересует достойно и в срок выполненная работа, то Вы на правильном пути!

Разработаю для Вас:

1.Любую полиграфическую продукцию:

  • • флаеры и листовки,

    • буклеты, лифлеты,

    • брошюры, каталоги, книги,

    • меню,

    • рекламные модули в журналы,

    • дисконтные карты,

    • сертификаты, грамоты,

    • приглашения,

    • календари,

    • обложки книг,

    • накатки на диск и обложки для упаковки дисков,

    • все виды упаковки.

2. Все виды наружной рекламы:

  • • баннеры и афиши

    • роллапы и штендеры

    • билборды и сити-лайты

    • вывески

    • pop-up стенды

3. Банеры любых размеров для web нужд:

  • • рекламные для сайтов и соц сетей

    • обложки для групп

    • заставки для видео

4. Фирменный стиль: логотипы, визитки, бланки, конверты

5. Многостраничная верстка: буклеты, каталоги, презентации, журналы, газеты, ресторанные меню.

Не люблю, но могу сделать:

• Создание презентаций PowerPoint

• Обработка, цветокоррекция, ретушь фотографий (в том числе восстановление старых фотографий)

• Создание коллажей

• Отрисовка в векторе изображений.

У меня есть хобби: живопись (масло-холст) и роспись стекла/керамики (в основном - чашки). Принимаю личные заказы или можете ознакомиться с уже готовыми работами: https://alexartpresent.crafta.ua/ 

Многолетний опыт позволяет правильно понять пожелания клиентов и реализовать не только красивый, но и эффективный дизайн. Всегда готова предложить идею и воплотить ее в жизнь.

Все это сочетается с приятными для клиентов ценами.

Профессионализм и качество моей работы, ответственный и творческий подход к любому заданию, корректное и доброжелательное общение с заказчиками, четкое соблюдение оговоренных сроков – залог долгосрочного сотрудничества со многими заказчиками.

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Работаю до полного утверждения!

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Схемы работы и варианты оплаты обсуждаются индивидуально.

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Фирменный стиль
нет отзывов
$30/час
от $50от 2 дней
#581
Дизайн продукции
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
#676
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#2640
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $50
от 2 дней
#4605
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $500
от 5 дней
#6590