+ ++ +++ ++++ +++++ Реклама, ДИЗАЙН, КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

Преветствую ! Меня зовут Александр я художник-дизайнер ,специалист компьютерной графики

- тот, кто может на заказ , разработать оригинальный дизайн по следующим направлениям:

- логотипы

- фирменный стиль

- рекламные иллюстрации, плакаты, биллборды, постеры.

- полиграфия и полиграфическая верстка (визитки, календари, листовки, флаера, буклеты, каталоги)

- я получил высшее образование в сфере графического дизайна

- работаю графическим дизайнером уже несколько лет,

- владею пакетами Adobe Photoshop, Corel Draw, 3Dmax, ...

- отслеживаю и создаю современные тенденции в дизайне,

- обладаю навыками во многих областях сразу (векторная и растровая графика, верстка, цветокоррекция, ретушь, веб-графика, )

- грамотно подготовлю макеты для передачи в типографию

в работах исполненных мной, Вы увидете креатив, Эффективность и ответственность.

Схема работы ДЛЯ УДАЛЕННЫХ заказчиков :

– обсуждение деталей заказа,стоимости, сроков...

– предоплата 50%

– эскизы макета

– корректировки и доработка

– утверждение

– доплата

– передача макета