Преветствую ! Меня зовут Александр я художник-дизайнер ,специалист компьютерной графики
- тот, кто может на заказ , разработать оригинальный дизайн по следующим направлениям:
- логотипы
- фирменный стиль
- рекламные иллюстрации, плакаты, биллборды, постеры.
- полиграфия и полиграфическая верстка (визитки, календари, листовки, флаера, буклеты, каталоги)
- я получил высшее образование в сфере графического дизайна
- работаю графическим дизайнером уже несколько лет,
- владею пакетами Adobe Photoshop, Corel Draw, 3Dmax, ...
- отслеживаю и создаю современные тенденции в дизайне,
- обладаю навыками во многих областях сразу (векторная и растровая графика, верстка, цветокоррекция, ретушь, веб-графика, )
- грамотно подготовлю макеты для передачи в типографию
в работах исполненных мной, Вы увидете креатив, Эффективность и ответственность.
Схема работы ДЛЯ УДАЛЕННЫХ заказчиков :
– обсуждение деталей заказа,стоимости, сроков...
– предоплата 50%
– эскизы макета
– корректировки и доработка
– утверждение
– доплата
– передача макета
- Самореклама (наружка, витрина)205 просмотров