AlexAndroID

3D, promdesign, FLASH, OOP (Delp./C), P.C.B.-design

1. программирую/разрабатываю устройства на базе микроконтроллеров AVR Atmel PICmicro;

2. с использованием KEIL, MPLAB(MicroChip), HTTPICC(HTsoft) CVAVR, CODESYS...;

3. преимущеста: выдаю готовые программные/схемные решения, авторство на исходники и дальнейший суппорт версий - мои;

4. основная тематика разработок: "цифровая обработка линейно-изменяющихся аналоговых сигналов повышенной точности" (один из вариантов реализации: весоизмерительная микроэлектроника);

5. ожидаемый доход: свыше 500у.е.

Опыт работы с микроконтроллерами - более 3х лет.

На протяжении этого времени доведено до производственных образцов несколько модельных наборов базирующихся на микроконтроллерах устройств, а именно: многофункциональные электронные весы на базе микроконтроллера SOC3000/SOC4000(CybraTech), PICmicroChip(аналог весов фирмы CAS, и других).

Разработка электрические принципиальные схемы (по Техническому Заданию, или инициативно) разработка и оптимизация печатной платы, доведение до серийно-промышленного образца. Разработка микроконтроллерного ПО и интерфейсного (Delphi, C# - по необходимости).