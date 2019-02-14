AlexArtist

Меня зовут Александра.
Занимаюсь портретом, иллюстрацией
Условия сотрудничества:
1. Вы предоставляете полное задание.
2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (задание только в письменной форме).
3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.
4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.
5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.
6. Согласование работы.
7. Оплата остатка суммы за работу.
8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.
9. Обмен отзывами.
Окончательную цену формирую после ознакомления с заданием.
Условия оплаты и работы оговариваются индивидуально.