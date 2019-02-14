AlexArtist

Александра AlexArtist

 
26 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Делаю работу качественно

Меня зовут Александра.

Занимаюсь портретом, иллюстрацией

Условия сотрудничества:

1. Вы предоставляете полное задание. 

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (задание только в письменной форме).

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание:  оплату комиссий  за перевод денежных средств осуществляет Заказчик.  Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен. 

4. В течении утвержденного срока  я предоставляю превью сделанной работы на согласование. 

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.  

6. Согласование работы.

7. Оплата остатка суммы за работу. 

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

Окончательную цену формирую после ознакомления с  заданием.

Условия оплаты и работы оговариваются индивидуально.