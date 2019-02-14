AlexArtist

Делаю работу качественно

Меня зовут Александра.

Занимаюсь портретом, иллюстрацией

Условия сотрудничества:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (задание только в письменной форме).

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы.

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

Окончательную цену формирую после ознакомления с заданием.

Условия оплаты и работы оговариваются индивидуально.