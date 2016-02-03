Взялся - сделай!

Новичок в тестировании, участник проекта "Школа успешных тестировщиков 2.0" портала http://software-testing.ru/. Участвую в проектах с целью закрепления полученных знаний на практике, активно готовлюсь к смене профессии.

Ответственно подхожу к поставленным задачам и срокам их выполнения.

Ранее тестировал и выявлял проблемы в продуктах:

- http://software-testing.ru/shop/

- http://worz.blogga.ru

- http://mironovaiko.r...a-registratsiya

VIBER +79082388472

SKYPE predves

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