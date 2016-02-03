Александр Блатов AlexBlatAlexBlat
33 годаРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Взялся - сделай!
Новичок в тестировании, участник проекта "Школа успешных тестировщиков 2.0" портала http://software-testing.ru/. Участвую в проектах с целью закрепления полученных знаний на практике, активно готовлюсь к смене профессии.
Ответственно подхожу к поставленным задачам и срокам их выполнения.
Ранее тестировал и выявлял проблемы в продуктах:
- http://software-testing.ru/shop/
- http://mironovaiko.r...a-registratsiya
VIBER +79082388472
SKYPE predves
linkedin https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAIAABsWonMBnHLp0ExD6RykXgeh_ezpUdkiO3E&trk=nav_responsive_tab_profile
Действие аккаунта приостановлено!
Тестирование сайтов
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