Опытный юрист со свободным английским

Учился в Англии в Борнмутской школе бизнеса по направлению: "Бизнес и право". Также прошел курс дебатов в английской школе ACS Cobham IS. Прошел образовательные курсы в Пекинском университете языка и культуры.

Получил высшее образование в Всероссийской академии внешней торговли при Министерстве экономического развития РФ по специальности: Юрист со знанием иностранного языка.

На данный момент являюсь магистрантом по специальности юриспруденция РАНХиГС при Президенте РФ (АНХ при Правительстве РФ, РАГС при Президенте РФ).

Профессиональная деятельность:

С 2016 года по 2018 год - сотрудник аппарата Басманного районного суда города Москвы;

С 2019 года - член Молодежного законотворческого совета при Государственной Думе Российской Федерации

С 2019 года - занимаюсь частной практикой, основатель небольшой юридической компании " BKLaw", занимающейся юридической помощью при обращении в суды общей юрисдикции .

Достижения:

Конференции (спикер):

- 22 Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов" (МГУ, Москва 2015);

- Всероссийская студенческая конференция "Россия в новых международных условиях" (НИУ ВШЭ, Москва 2015);

- Модель ООН МГУ (МГУ, Москва 2013);

- Московская международная модель ООН (МГИМО, Москва 2013).

Благодарственные письма:

- За участие в образовательном проекте Молодёжного парламента города Москвы "Школа молодых законотворцев" и вклад в развитие законотворческой деятельности среди молодёжи города Москвы (Москва, 2014).

Характеристики:

-Басманный районный суд города Москвы (Москва, 2018);

- Государственная дума Российской Федерации (Москва, 2015).