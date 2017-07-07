Аудиомонтаж, перевод eng/rus, инженер-механик
- 5 лет инженерного стажа на обогатительной фабрике (от цехового инженера до зам. главного механика);
- 3 года стажа главным техническим специалистом в консалтинговой компании;
- 15 лет занимаюсь диджеингом и сопутствующей работой со звуком;
- Уверенное владение русским и английским языками позволяет заниматься переводами, в том числе текстов технической тематики.
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Аудиомонтаж
нет отзывов
от $4
от 1 дня
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Переводы
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга