Аудиомонтаж, перевод eng/rus, инженер-механик

- 5 лет инженерного стажа на обогатительной фабрике (от цехового инженера до зам. главного механика);

- 3 года стажа главным техническим специалистом в консалтинговой компании;

- 15 лет занимаюсь диджеингом и сопутствующей работой со звуком;

- Уверенное владение русским и английским языками позволяет заниматься переводами, в том числе текстов технической тематики.