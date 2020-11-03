Максимально быстро и качественно выполню перевод с английского и французского языков/рерайт/копирайт

Образование:

2012г. Горловский институт иностранных языков (ГИИЯ, г.Горловка, Донецкая обл., Украина), специальность - учитель французского и английского языков, зарубежной литературы.

Опыт работы:

2013-2014 - аэропорт г.Донецк, агент по регистрации пассажиров;

2016-2017 - преподаватель французского языка и сопутствующих дисциплин в ГИИЯ.;

Также в период с 2010 по 2018 выполняла обязанности контент-менеджера спортивного сайта и новостного портала (перевод/рерайт/копирайт статей на различные темы).