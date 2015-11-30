Концепт арт, цифровое рисование, дизайн

Художник иллюстратор digital art. Картины, иллюстрации, портреты любой сложности и задумки.

Творческий и индивидуальный подход к любому проекту:) (Не делаю "одинаковых" работ). Качественное исполнение. Большой опыт .

Очень интересует концепт арт персонажей, локаций, окружение и все что связано с концептом игр)

Знание пакетов программ Adobe corel

Портфолио https://vk.com/carroty_arts

http://alexcarroty.deviantart.com

Контакты skype: alex.carroty

Vk http://vk.com/acarroty