Александра Мудрая AlexCarrotyAlexCarroty
31 годБеларусь/Могилёв
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Концепт арт, цифровое рисование, дизайн
Художник иллюстратор digital art. Картины, иллюстрации, портреты любой сложности и задумки.
Творческий и индивидуальный подход к любому проекту:) (Не делаю "одинаковых" работ). Качественное исполнение. Большой опыт .
Очень интересует концепт арт персонажей, локаций, окружение и все что связано с концептом игр)
Знание пакетов программ Adobe corel
Портфолио https://vk.com/carroty_arts
http://alexcarroty.deviantart.com
Контакты skype: alex.carroty
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