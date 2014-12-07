AlexCopyrighter

Качественные тексты от профессиональной студии копирайтинга и переводов "Textler"

Закончил университет по специальности Международные экономические отношение, получил степень магистра. Для совершенствования себя и своих знаний я также закончил курсы журналистики, SEO, интернет-маркетинга. Мой опыт в написании статей и текстов более 7 лет, аналитикой занимаюсь больше 4 лет. В 2006 году открыл свою студию копирайтинга и переводов Textler (www.textler-studio.com). Специализация: копирайтинг, рерайтинг, SEO-тексты, переводы с / на: английский, немецкий, французский, грузинский.