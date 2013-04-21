САЙТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, АВТОРСКИЕ ВЕБ-САЙТЫ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ НА ВОРДПРЕСС
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Что вы получаете в результате моей работы:
УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЕБ САЙТ на WordPress, быстро работающий и готовый к приёму ваших посетителей 24 часа в сутки, 365 дней в году*.
*Заказ сайта под ключ. Стоимость работ: от 250€.
WordPress - крутая, мощная и гибкая система управления содержимым сайта, с которой я работаю на протяжении 8 лет,
конструируя практически любые проекты— от авторских блогов до достаточно сложных, высоконагруженных интернет сайтов и онлайн-магазинов.
Как я делаю веб сайты? Основные этапы создания сайта включают:
- Подбор наилучшего шаблона ВордПресс, с точки зрения юзабилити и безопасности вашего сайта;
- Профессиональную настройку сайта и его локальное тестирование;
- Приобритение доменного имени и аренда веб хостинга;
- Первичное наполнение сайта контентом и инсталляцию его на веб сервер.
В ходе разработки и изготовления вашего сайта, в соответствии с утверждённым техническим заданием, мной также выполняются следующие виды работ:
1. Адаптация шаблона WordPress для нужд вашего бизнеса и удобства посетителей (Child Theme);
2. Установка и настройка плагинов и виджетов ВордПресс (антиспам, галереи и пр.).
3. Построение четкой логичекой структуры сайта, простой навигации, меню, сайдбаров и карты сайта;
4. Программирование таксономии и произвольных полей Wordpress, если это необходимо;
5. Создание шаблонов для некоторых специальных страниц с индивидуальным дизайном;
6. Квалифицированный перевод шаблонов (тем) ВордПресс с английского языка на русский язык;
7. Приведение графических элементов дизайна сайта в соответствие с фирменным стилем вашей организации;
8. Установка сайта на веб сервер (если у вас нет сервера, я инсталлирую ваш сайт на мой выделенный сервер);
9. Администрирование, обслуживание и резервное копирование всех данных вашего вебсайта.
10. Экспресс-обучение клиента навыкам эффективной работы с системой управления контентом (CMS) WordPress.
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11. Индивидуальное программирование SEO, без использования плагинов (разовый платёж 499€)**:
- внедряю естественную (белую) поисковую оптимизацию основанную на политике GOOGLE, в соответствии с которой ваш сайт будет легко найти в интернете,
и при этом он избежит воздействия штрафных фильтров EMD, Panda и Penguin созданных в компании Гугл и призванных жёстко бороться с нечестными методами
конкуренции в Интернете, вплоть до исключения сайта-нарушителя из выдачи. Будьте осторожны:
http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Penguin
Основные этапы выполнения внутренней поисковой оптимизации SEO для вашего сайта:
а) Анализ позиций сайтов конкурентов;
б) Рекомендация наилучших ключевых слов;
в) Построение схемы внутренней перелинковки страниц сайта;
г) Мероприятия и рекомендации по увеличению скорости загрузки страниц вашего сайта;
д) Определение внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую позицию сайта в Google;
е) Внесение важных изменений в код сайта, в контент веб страниц и конфигурацию веб-сервера Apache.
** Пакет SEO приобретается дополнительно, и только при комплексном варианте заказа мне сайта под ключ.
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Инструменты, используемые в работе:
Notepad++, Adobe Photoshop, Denwer, phpMyAdmin, FileZilla, Google Chrome, Total Commander, а также некоторые веб сервисы.
Какие файлы я создаю заново или редактирую:
.PHP, .HTML, .CSS, .JS, .PO, .PSD, .htaccess, robots.txt, .conf, .ini...
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СХЕМА ОПТЛАТЫ МОЕГО ТРУДА:
50% предоплата -> разработка сайта -> приём заказчиком -> 50% оплата -> перенос веб-сайта на ваш хостинг = Договор выполнен
ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ:
1. Payoneer;
2. Paxum;
3. PayPal;
4. Western Union;
5. Банковский перевод.
Если Вы готовы начать воплощать мечты в реально работающий веб сайт, тогда просто заполните этот формуляр и я сразу же свяжусь с вами:
http://1ica.com/ru/zakaz/#form
Выбирайте благоразумно.
С уважением,
Алекс.
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