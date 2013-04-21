Специализация: WordPress. Разработка, внедрение и обучение ВордПресс

САЙТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, АВТОРСКИЕ ВЕБ-САЙТЫ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ НА ВОРДПРЕСС

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Что вы получаете в результате моей работы:

УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЕБ САЙТ на WordPress, быстро работающий и готовый к приёму ваших посетителей 24 часа в сутки, 365 дней в году*.

*Заказ сайта под ключ. Стоимость работ: от 250€.

WordPress - крутая, мощная и гибкая система управления содержимым сайта, с которой я работаю на протяжении 8 лет,

конструируя практически любые проекты— от авторских блогов до достаточно сложных, высоконагруженных интернет сайтов и онлайн-магазинов.

Как я делаю веб сайты? Основные этапы создания сайта включают:

- Подбор наилучшего шаблона ВордПресс, с точки зрения юзабилити и безопасности вашего сайта;

- Профессиональную настройку сайта и его локальное тестирование;

- Приобритение доменного имени и аренда веб хостинга;

- Первичное наполнение сайта контентом и инсталляцию его на веб сервер.

В ходе разработки и изготовления вашего сайта, в соответствии с утверждённым техническим заданием, мной также выполняются следующие виды работ:

1. Адаптация шаблона WordPress для нужд вашего бизнеса и удобства посетителей (Child Theme);

2. Установка и настройка плагинов и виджетов ВордПресс (антиспам, галереи и пр.).

3. Построение четкой логичекой структуры сайта, простой навигации, меню, сайдбаров и карты сайта;

4. Программирование таксономии и произвольных полей Wordpress, если это необходимо;

5. Создание шаблонов для некоторых специальных страниц с индивидуальным дизайном;

6. Квалифицированный перевод шаблонов (тем) ВордПресс с английского языка на русский язык;

7. Приведение графических элементов дизайна сайта в соответствие с фирменным стилем вашей организации;

8. Установка сайта на веб сервер (если у вас нет сервера, я инсталлирую ваш сайт на мой выделенный сервер);

9. Администрирование, обслуживание и резервное копирование всех данных вашего вебсайта.

10. Экспресс-обучение клиента навыкам эффективной работы с системой управления контентом (CMS) WordPress.

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11. Индивидуальное программирование SEO, без использования плагинов (разовый платёж 499€)**:

- внедряю естественную (белую) поисковую оптимизацию основанную на политике GOOGLE, в соответствии с которой ваш сайт будет легко найти в интернете,

и при этом он избежит воздействия штрафных фильтров EMD, Panda и Penguin созданных в компании Гугл и призванных жёстко бороться с нечестными методами

конкуренции в Интернете, вплоть до исключения сайта-нарушителя из выдачи. Будьте осторожны:

http://en.wikipedia.org/wiki/Google_Penguin

Основные этапы выполнения внутренней поисковой оптимизации SEO для вашего сайта:

а) Анализ позиций сайтов конкурентов;

б) Рекомендация наилучших ключевых слов;

в) Построение схемы внутренней перелинковки страниц сайта;

г) Мероприятия и рекомендации по увеличению скорости загрузки страниц вашего сайта;

д) Определение внешних и внутренних факторов, влияющих на текущую позицию сайта в Google;

е) Внесение важных изменений в код сайта, в контент веб страниц и конфигурацию веб-сервера Apache.

** Пакет SEO приобретается дополнительно, и только при комплексном варианте заказа мне сайта под ключ.

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Инструменты, используемые в работе:

Notepad++, Adobe Photoshop, Denwer, phpMyAdmin, FileZilla, Google Chrome, Total Commander, а также некоторые веб сервисы.

Какие файлы я создаю заново или редактирую:

.PHP, .HTML, .CSS, .JS, .PO, .PSD, .htaccess, robots.txt, .conf, .ini...

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СХЕМА ОПТЛАТЫ МОЕГО ТРУДА:

50% предоплата -> разработка сайта -> приём заказчиком -> 50% оплата -> перенос веб-сайта на ваш хостинг = Договор выполнен

ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ:

1. Payoneer;

2. Paxum;

3. PayPal;

4. Western Union;

5. Банковский перевод.

Если Вы готовы начать воплощать мечты в реально работающий веб сайт, тогда просто заполните этот формуляр и я сразу же свяжусь с вами:

http://1ica.com/ru/zakaz/#form

Выбирайте благоразумно.

С уважением,

Алекс.