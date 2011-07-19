Техническая база:
- мониторы ближнего поля Yamaha HS80M
- микшерный пульт Yamaha MG102C
- MIDI клавиши M-Audio KeyRig 25
- коммутация Hama
Программное обеспечение:
- цифровая аудио станция Cakewalk Sonar PE 8.5.3
- "живая" студия звукозаписи Ableton Live 8.1.3
Профессиональный музыкант без специального музыкального образования. Начал свою деятельность с 2006 года в качестве DJ Pragma. Выпустил собственный EP под интернет-лэйблом на Last.FM. С 2008 по 2010 год являлся участником музыкального проекта "Hypno[Revil]" (EBM/TBM/Dark Electro направления). В составе группы выполнял роль композитора, клавишника и звукорежиссера. За это время в составе музыкальной группы неоднократно участвовал в концертных мероприятиях Московских клубов Strangel, Relax, X.O. Принимал участие в Open-Air, организованного промо-группой "Virgin Fix". C 2010 года являюсь участником Тульского музыкального проекта "Infected Desire" (Rock/Dark Wave/ Synth-Pop направления). В группе выполняю роль композитора и клавишника. Участвовал в концертных мероприятиях различных Тульских клубов.
Работаю в разных стилях (предпочитаю "тежелую" электроннику и синт-поп направления).
Готов принимать заказы на любую звукообработку и запись музыкального сопровождения (фильмы, рекламные ролики и банеры, компьютерные игры), за исключением озвучивания.
Мои записи (без вокальных партий) представленны.
Так же рассматриваю возможность организации с Вашей стороны выступлений группы, участником которой являюсь, "Infected Desire". Демо записи представленны.
ICQ: 471294676
MSN: [email protected]
E-Mail: [email protected]
М.номер: 8(917)5143716
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