Композитор, клавишник и звукорежиссер.

Техническая база:

- мониторы ближнего поля Yamaha HS80M

- микшерный пульт Yamaha MG102C

- MIDI клавиши M-Audio KeyRig 25

- коммутация Hama

Программное обеспечение:

- цифровая аудио станция Cakewalk Sonar PE 8.5.3

- "живая" студия звукозаписи Ableton Live 8.1.3

Профессиональный музыкант без специального музыкального образования. Начал свою деятельность с 2006 года в качестве DJ Pragma. Выпустил собственный EP под интернет-лэйблом на Last.FM. С 2008 по 2010 год являлся участником музыкального проекта "Hypno[Revil]" (EBM/TBM/Dark Electro направления). В составе группы выполнял роль композитора, клавишника и звукорежиссера. За это время в составе музыкальной группы неоднократно участвовал в концертных мероприятиях Московских клубов Strangel, Relax, X.O. Принимал участие в Open-Air, организованного промо-группой "Virgin Fix". C 2010 года являюсь участником Тульского музыкального проекта "Infected Desire" (Rock/Dark Wave/ Synth-Pop направления). В группе выполняю роль композитора и клавишника. Участвовал в концертных мероприятиях различных Тульских клубов.

Работаю в разных стилях (предпочитаю "тежелую" электроннику и синт-поп направления).

Готов принимать заказы на любую звукообработку и запись музыкального сопровождения (фильмы, рекламные ролики и банеры, компьютерные игры), за исключением озвучивания.

Мои записи (без вокальных партий) представленны.

Так же рассматриваю возможность организации с Вашей стороны выступлений группы, участником которой являюсь, "Infected Desire". Демо записи представленны.

ICQ: 471294676

MSN: [email protected]

E-Mail: [email protected]

М.номер: 8(917)5143716