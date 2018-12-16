AlexDigital

Интернет-маркетолог, пишу продающие тексты, делаю крутейшие сайты
✅ Разработка мобильных приложений Android, iOS
✅ Разработка сайтов, веб приложений различной сложности и конфигурации, ботов
✅ Доработка и переработка существующих сайтов, приложений, программ ♻
✅ СЕО-оптимизация и продвижение
✅ Разработка и реализация дизайнов, брендбукув, маркетинг-китов
✅ SMM продвижение
✅ Настройка ЦРМ систем
✅ Нейминг
✅ Настройка таргетированной рекламы
✅ Настройка автоворонок
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