AlexDigital

Александ Попов AlexDigital

 
30 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Интернет-маркетолог, пишу продающие тексты, делаю крутейшие сайты

✅ Разработка мобильных приложений Android, iOS  

✅ Разработка сайтов, веб приложений различной сложности и конфигурации, ботов 

✅ Доработка и переработка существующих сайтов, приложений, программ ♻ 

✅ СЕО-оптимизация и продвижение 

✅ Разработка и реализация дизайнов, брендбукув, маркетинг-китов 

✅ SMM продвижение

✅ Настройка ЦРМ систем

✅ Нейминг 

✅ Настройка таргетированной рекламы

✅ Настройка автоворонок

AndroidiOSПриложение для iOSSEO-оптимизация