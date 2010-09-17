Образование:
2003г. - 2005г. Омский государственный университет, юридический факультет.
Отучился 2 курса, не окончил.
2008г.- по наст. время Колледж при Омском государственном университете.
Обучаюсь дистанционно по специальности: Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети.
Учеба работе не мешает, отпуск на сессию не нужен.
Опыт работы:
2010.07-2010.09 ЧП. Помошник SEO оптимизатора, контент-менеджер.
-покупка ссылок для размещения на биржаx ссылок,
-написание анкоров по запросам,
-оценка сайтов по ключевым параметрам для размещения ссылок,
-заполнение страниц на сайтах
2010.06-2010.07 Веб-студия АртПродукт. Менеджер по работе с клиентами.
Основные обязанности:
-поиск клиентов на разработку/продвижение/сопровождение сайтов,
-заключение договоров,
-участие в разработке сайта(постановка задач дизайнеру, програмисту)
Дополнительная информация:
Отличное знание компьютера (железо и софт).
Windows 98-Seven, Microsoft Office, OpenOffice, антивирусы, приложения для редактирования изображений /аудио /видео на начальном уровне (Photoshop, Sound forge, Microsoft MovieMaker)
Опыт по настройки и протягиванию сетей в т.ч. беспроводных.
Опыт по прокладке телефонных сетей и мелкий ремонт стационарных телефонов.
Иностранный язык - английский (средне).
Имею водительские права кат. «АВ», стаж вождения - 6 лет.
Личные качества:
Коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, аккуратность, целеустремленость, сообразительность, обучаемость.
Готов к командировкам\переезду.