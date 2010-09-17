Образование:

2003г. - 2005г. Омский государственный университет, юридический факультет.

Отучился 2 курса, не окончил.

2008г.- по наст. время Колледж при Омском государственном университете.

Обучаюсь дистанционно по специальности: Вычислительные

машины, комплексы, системы и сети.

Учеба работе не мешает, отпуск на сессию не нужен.

Опыт работы:

2010.07-2010.09 ЧП. Помошник SEO оптимизатора, контент-менеджер.

-покупка ссылок для размещения на биржаx ссылок,

-написание анкоров по запросам,

-оценка сайтов по ключевым параметрам для размещения ссылок,

-заполнение страниц на сайтах

2010.06-2010.07 Веб-студия АртПродукт. Менеджер по работе с клиентами.

Основные обязанности:

-поиск клиентов на разработку/продвижение/сопровождение сайтов,

-заключение договоров,

-участие в разработке сайта(постановка задач дизайнеру, програмисту)

Дополнительная информация:

Отличное знание компьютера (железо и софт).

Windows 98-Seven, Microsoft Office, OpenOffice, антивирусы, приложения для редактирования изображений /аудио /видео на начальном уровне (Photoshop, Sound forge, Microsoft MovieMaker)

Опыт по настройки и протягиванию сетей в т.ч. беспроводных.

Опыт по прокладке телефонных сетей и мелкий ремонт стационарных телефонов.

Иностранный язык - английский (средне).

Имею водительские права кат. «АВ», стаж вождения - 6 лет.

Личные качества:

Коммуникабельность, пунктуальность, ответственность, аккуратность, целеустремленость, сообразительность, обучаемость.

Готов к командировкам\переезду.