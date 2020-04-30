AlexFree116

Алексей AlexFree116

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Вёрстка сайта с чистым кодом по методологии БЭМ, полностью адаптивный сайт с помощью Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery

﻿Внимание! Оживляю макеты

  • Готов приступить к работе уже сейчас.
  • Бесплатная консультация
  • Работаю без предоплаты
  • Всегда на связи: [email protected]
Почему именно я:

﻿ответственность - ценю Ваше и свое время.

﻿опыт - делаю по макету, но также могу внести рекомендации на основе опыта и того как это видит пользователь.

﻿цена - полностью соответствует выполняемой работе, я заинтересован в качестве, поэтому минимум кода.

﻿Сроки - устанавливаются индивидуально, поэтому срыв сведен к нулю.

Всегда на связи: [email protected]

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿С Уважение Алексей.