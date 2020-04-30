AlexFree116

Вёрстка сайта с чистым кодом по методологии БЭМ, полностью адаптивный сайт с помощью Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery
Внимание! Оживляю макеты
- Готов приступить к работе уже сейчас.
- Бесплатная консультация
- Работаю без предоплаты
- Всегда на связи: [email protected]
ответственность - ценю Ваше и свое время.
опыт - делаю по макету, но также могу внести рекомендации на основе опыта и того как это видит пользователь.
цена - полностью соответствует выполняемой работе, я заинтересован в качестве, поэтому минимум кода.
Сроки - устанавливаются индивидуально, поэтому срыв сведен к нулю.
Всегда на связи: [email protected]
С Уважение Алексей.
Действие аккаунта приостановлено!