AlexFree116

Вёрстка сайта с чистым кодом по методологии БЭМ, полностью адаптивный сайт с помощью Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, JQuery

﻿Внимание! Оживляю макеты

Готов приступить к работе уже сейчас.

Бесплатная консультация

Работаю без предоплаты

Всегда на связи: [email protected]

﻿ответственность - ценю Ваше и свое время.

﻿опыт - делаю по макету, но также могу внести рекомендации на основе опыта и того как это видит пользователь.

﻿цена - полностью соответствует выполняемой работе, я заинтересован в качестве, поэтому минимум кода.

﻿Сроки - устанавливаются индивидуально, поэтому срыв сведен к нулю.

Всегда на связи: [email protected]

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿С Уважение Алексей.