Инженер по сварке

- Разработка технологических инструкций по сварке pWPS, WPS (welding procedure specification) - Помощь в выборе сварочного и газорезательного оборудования- Подбор сварочных материалов- Расчет потребности в основных и вспомогательных материалах- Консультация по выбору технологии сварки для оптимального решения Ваших задач- Проектирование бытовых металлоконструкций (беседки, заборы, ворота, навесы, ограждения, теплицы, решетки на окна и прочее)- Трехмерная визуализация (Компас 3D) интересующего Вас изделия для оценки внешнего вида и формы- Составление маршрутной технологии выполнения ремонтных сварочных работ - Исследование возможных причин возникновения дефектов сварки, рекомендации по их предупреждению и устранению- Упрочнение рабочих поверхностей изделий из инструментальных сталей без изменения геометрических размеров, для максимального повышения их работоспособности в заданных условиях эксплуатации