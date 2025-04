Архитектурное проектирование в REVIT/ Architectural design in the REVIT

Александр и Инна (Минск, Беларусь).

Архитектурное проектирование. Все стадии Работа в REVIT. Рендер в 3D MAX+V-RAY.

Опыт работы с российскими объектами.

Примеры работ:

http://aie-architects.blogspot.com

Alexander and Inna (Minsk, Belarus).

Architectural design. All stages of work in the REVIT. Render in 3D MAX + V-RAY.

Experience with Russian entities.

Work examples:

http://aie-architects.blogspot.com