Кто я?
Простой парень из небольшого городка, который более 5-ти лет приносит прибыль разным клиентам с помощью выверенного и откалиброванного дизайн-процесса. А, ну еще я постоянно развиваюсь (диплом – https://cutt.ly/yKqoGJE).
落 Либо хорошо, либо никак
Я тот человек, который максимально заинтересован в успехе вашего бизнеса. Сделаю всё и даже больше для того, чтобы погрузиться в проект и помочь ему решать задачи, привлекать клиентов и приносить прибыль. Плохо, шаблонно, без энтузиазма – не про меня.
Не просто дизайн сайта
Меня вдохновляет, что проекты, в которых я участвовал, развивают бизнесы. Маленькие или большие, в Украине или в США – они получают многомиллионные инвестиции и приносят пользу. Это не просто картинки. Это комплексные решения, которые создают ценность. Осознание того, что моя работа влияет на множество пользователей и бизнесов не дает мне остановиться в пути. Я мыслю в разрезе: дизайнер/бизнес/пользователь, и уделяю именно этим взаимодействиям большое внимание. Это позволяет находить баланс и создавать гармоничный, работающий дизайн.
Кстати:
Я закончил школу маркетинга от ConvertMonster (https://cutt.ly/hKqoBQl) и успешно применяю полученные знания в дизайне. Учитывая потребности и цели бизнеса, создаю клиент-ориентированные дизайн-решения, на основе собранных данных.
Отзывы вне Weblancer:
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Осторожно, я не идеален!
◾️ Не создаю абстрактных решений, без подробностей и данных. Только дизайн, основанный на данных, только хардкор.
◾️ Бываю дотошным. Могу завалить вопросами. Всё для достижения наилучшего результата. Если немного потерпеть, то обычно это окупается
◾️ Не делаю иконки, векторы и логотипы. Но могу их корректировать.
◾️ Не верстаю сайты и не работаю в конструкторах
Почему же меня всё-таки выбирают клиенты из разных точек земного шара?
◾️ Скромность. Я просто самый лучший дизайнер, которого вы можете только представить!
◾️ Честность. Первый пункт – шутка Я просто хороший дизайнер, которых много. Но у меня есть – кодекс. Стандарт качества и видение, следуя котором я получаю удовольствие от работы и могу развиваться, не расстраивая клиентов.
Мой кодекс:
◾️ Человеческое отношение превыше всего. Добросовестность, честность и уважение к людям позволяют мне спокойно спать по ночам;
◾️ Каждый проект – вызов и возможность прыгнуть выше головы;
◾️ Я люблю и хочу помогать. Бесплатно. Вопросы, консультации и т.д. – с радостью поучаствую. Очень интересно общаться с разными людьми об их бизнесе. Это расширяет кругозор;
◾️ Создаю ценность и стараюсь ее развивать. Заинтересован в успехе своих клиентов;
◾️ Никуда не пропадаю. Соблюдаю сроки. Поддерживаю дизайн на всех этапах;
◾️ Каждый клиент и проект – уникален. И подход такой же. У меня не бывает проходных или конвейерных проектов;
◾️ Процесс важнее заработка. Но конечно и жить на что-то нужно.
Как я работаю?
Блестяще! У меня проверенный и гибкий подход к работе. Могу подстраиваться под ваши задачи и бюджет. Вот этапы, которые нам предстоит пройти, на пути к дизайну мечты:
1. Бриф + Исследование
Коммуникация, Информация о компании/продукте, Анализ целевой аудитории, Анализ конкурентов, Определение и проработка задач сайта, Аккумуляция данных, Определение главных моментов, Запись майнд-поинтов, Завершение и утверждение шагов;
2. Структура
Определение разделов/подразделов сайта, Создание карты сайта, Потребности ЦА. Метод четырех квадратов, Черновой набросок прототипа, Детализированный прототип, Презентация этапа, Уточнение и утверждение шагов, Обсуждение и утверждение прототипа;
3. Дизайн
Подбор стилистики сайта, референсов, Поиск шрифтов, Шрифтовых пар, Поиск и обработка контента, Черновые наброски дизайн-концепта, Разработка финальной концепции для 3-х первых экранов, Презентация этапа, Уточнение и утверждение шагов, Разработка финальной версии дизайна + адаптив;
4. Передача дизайна в разработку
UI-кит, Шрифты, Цвета, Динамические элементы, Анимации, Попапы, Эффекты, Сопровождение дизайна и обзор вёрстки
5. Обмен отзывами и завершение сделки
«Но у вас же нет отзывов здесь» - скажете вы
У меня есть вещь получше – картинки отзывов! Посмотреть отзывы
Это всё, что я смог выпросить у бывших клиентов. Дело в том, что я никогда целенаправленно не сидел на фриланс-биржах и за годы опыта не накопил отзывы. Сейчас же я полностью фокусируюсь на фрилансе, отказываясь от долгих, скучных и высокодоходных проектов в пользу разнообразия.
Моя цель – помогать разным небольшим бизнесам достигать новых вершин с помощью эффективного дизайна, попутно взаимодействуя с ними и получая ценный опыт, который в будущем пригодиться для собственного бизнеса.
☑️ Что вы получаете в итоге?
Качественный дизайн, который создаст ценность для вашего продукта/услуги, вызовет доверие у пользователей и принесёт вам прибыль.
Спасибо за внимание! Вы серьёзно всё это прочитали? Вау! Давайте поработаем вместе!
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