.Net(1-2-3-3.5); C#; ADO.Net; ASP.Net; WinForms; SQL; MSSQL; MSAccess; HTML
Специализация и профессиональные навыки:
.Net(1-2-3-3.5); C#; ADO.Net; ASP.Net; WinForms; NUnit
SQL; MSSQL; MSAccess
HTML; CSS;
Квалификация: лингвист - информатик, переводчик.
Опыт работы:
Контент-менеджер
ТЭГ, Черкассы,
август 2008 — продолжаю работать
Обязанности:
— Наполнение информацией интернет-магазина, обработка прайсов, редактирование цены и наличия товара.
Достижения:
— Руководитель контент-отдела
Образование
ЧГТУ-Черкассы (Черкасский государственный технологический университет)
Высшее, специальное, Черкассы, 2003 — 2008
Ф-т: Лингвистический
Специальность - "Прикладная лингвистика".
Квалификация: лингвист-информатик.