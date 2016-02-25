AlexKo86

Александр Ковешников AlexKo86

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
.Net(1-2-3-3.5); C#; ADO.Net; ASP.Net; WinForms; SQL; MSSQL; MSAccess; HTML

Специализация и профессиональные навыки:

.Net(1-2-3-3.5); C#; ADO.Net; ASP.Net; WinForms; NUnit

SQL; MSSQL; MSAccess

HTML; CSS;

Квалификация: лингвист - информатик, переводчик.

Опыт работы:

Контент-менеджер

ТЭГ, Черкассы,

август 2008 — продолжаю работать

Обязанности:

— Наполнение информацией интернет-магазина, обработка прайсов, редактирование цены и наличия товара.

Достижения:

— Руководитель контент-отдела

Образование

ЧГТУ-Черкассы (Черкасский государственный технологический университет)

Высшее, специальное, Черкассы, 2003 — 2008

Ф-т: Лингвистический

Специальность - "Прикладная лингвистика".

Квалификация: лингвист-информатик.