AlexKoribkin

Александр Коробкин AlexKoribkinAlexKoribkin
40 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Менеджмент ИТ проектов, системное и сетевое администрирование, информационная безопасность, SEO-специалст
Управление и менеджмент:
· управление рабочей группой, коллективом
· ведение переговоров, принятие решений
· распределение ресурсов и постановка задач
· делопроизводство и документооборот
Информационные технологии:
· системное и сетевое администрирование Windows, Unix, Mikrotik, Cisco
· информационная безопасность (уровень сети и доступа к данным)
· администрирование СУБД
· администрирование, программирование 1С
· техническое обслуживание АРМ
· SEO-специалист (Html, поисковая оптимизация, аналитика)
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