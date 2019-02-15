AlexKoribkin

Александр Коробкин AlexKoribkin

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Менеджмент ИТ проектов, системное и сетевое администрирование, информационная безопасность, SEO-специалст

Управление и менеджмент:

·       управление рабочей группой, коллективом

·       ведение переговоров, принятие решений

·       распределение ресурсов и постановка задач

·       делопроизводство и документооборот

Информационные технологии:

·       системное и сетевое администрирование Windows, Unix, Mikrotik, Cisco

·       информационная безопасность (уровень сети и доступа к данным)

·       администрирование СУБД

·       администрирование, программирование 1С

·       техническое обслуживание АРМ

·       SEO-специалист (Html, поисковая оптимизация, аналитика)

HTMLUnix