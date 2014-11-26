AlexKostov

Алексей Костов AlexKostov

 
45 летУкраина/Севастополь
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
HTML верстка, PHP програмирование, HTML5, CSS3, PHP, Javascript

Работаю в компании " AS&Co. Студия сайтостроения SERBINYO"

Работаю по следующим направлениям : HTML верстка, PHP программирование, HTML5, CSS3, PHP, Javascript

PHPJavascriptHTML
Портфолио
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 200 дней
#1597
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $1
от 300 дней
#1874
HTML-верстка
нет отзывов
от $1
от 100 дней
#4005