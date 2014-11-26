HTML верстка, PHP програмирование, HTML5, CSS3, PHP, Javascript
Работаю в компании " AS&Co. Студия сайтостроения SERBINYO"
Работаю по следующим направлениям : HTML верстка, PHP программирование, HTML5, CSS3, PHP, Javascript
Портфолио
- Техник - нровасти гаджетов и инноваций173 просмотра
- Сербтравел146 просмотров
- Орловская органическая ферма163 просмотра
- Мои работы182 просмотра
Наполнение сайтов
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от $1
от 200 дней
#1597
Сайты «под ключ»
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от $1
от 300 дней
#1874
HTML-верстка
нет отзывов
от $1
от 100 дней
#4005