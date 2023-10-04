Я аналітик, менеджер проектів, маю досвід створення та аналізу фінансових моделей, аналізу ринку, секторів економіки, конкурентного середовища; комплексна діагностика підприємств (Due Diligence); моделювання ймовірності банкрутства, оцінка інвестиційних проектів тощо.

Працюю в Агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства в Україні. Відповідно пройшов навчання та отримав сертифікати міжнародного рівня професіонала у сфері державно-приватного партнерства (ДПП) – AMPG Certified PPP Professional (CP3P): Foundation, Preparation, Execution.

Мене цікавить: стратегічний консалтинг; оцінка, створення та розвиток бізнесу; креативний менеджмент, аналітична робота, державно-приватне партнерство, інвестиційний менеджмент, підготовка концептуальних записок та техніко-економічних обґрунтувань проектів, фінансових моделей, підготовка аналітичних та інформаційних презентаційних матеріалів тощо.