3D моделирование | анимация | визуализация | логотипы

Привет!

Меня зовут Алех, я дизайнер в 3D и 2D графики.

Удаленно создам для вас анимацию любой сложности, смоделирую всё что вы захотите, создам визуализацию интерьера/экстерьера, создам и анимирую логотип, и всё это по приятным ценам. Кредо по жизни делать работу не на количество, а на качество. Опыт более 5 лет. Соблюдаю дедлайны в указанный срок! От вас потребуется лишь только чёткое техническое задание. Возможны так же правки, на всей протяжённости работы буду находиться на связи.

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Рабочие софты:

Cinema 4D, Arnold render, After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Media Encoder, Corel Draw.

Нейросети: Midjourney, Stable Diffusion.

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Пишите, звоните, спрашивайте. Отвечу на любой интересующий вопрос;)