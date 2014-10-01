Работаю в направлении представлении Вашего имиджа на просторах интернета.

Предлагаю услуги создания сайта-визитки Вашей компании "под ключ": от разработки задач, концепции и структуры сайта, до создания дизайн-макетов сайта. Сайт-визитка — это эффективный инструмент продвижения вашего бизнеса через интернет. Он позволяет рассказать потенциальной целевой аудитории о вашей продукции или услугах. Но даже самый разрекламированный ресурс может просто не работать. Почему? Причин может быть много. Но чаще всего — это дизайн. Веб дизайн — это одна из ключевых составляющих современного сайта. Красивый сайт мгновенно привлекает внимание посетителей, а удобный сайт еще и позволяет удерживать их, превращая в потенциальных клиентов.