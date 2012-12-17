AlexMonarch

~Power wears out those who don't have iT~
Направление деятельности:
написание уникальных статей (информационные и SEO; 3-9$ за 1000 символов) и рерайтинг, в том числе SEO (2-3$ за 1000 символов). Цена договорная.
Набор текста, редактирование, корректировка (0,3-1$ за 1000 символов в зависимости от темы, сложности и срочности).
примечание: любая тематика, кроме юридической, медицинской и какой-либо специфически технической
Удалённый менеджмент по продажам в интернет-магазинах, наполнение контентом и т.п. Цена договорная.
Языки:
русский
английский
украинский (неохотно)
Оплата:
PRIVAT MONEY
пополнение счёта в Приват-банке