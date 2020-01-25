AlexMonster

Графический дизайнер

Уверенный пользователь графических программ, имею опыт работы с 3D графикой, типографикой.Изучала графический дизайн в УралГАХУ.На протяжении обучения прошла курсы колористики и основ композиции. Также изучала основы проектирования, допечатной подготовки, станковую и декоративную живопись, академический рисунок.За время дизайнерской практики успела поработать с рекламным агентством и художественной студией, также занимаюсь фрилансом. О себе могу сказать, что умею работать в режиме многозадачности, аккуратна, внимательна к деталям, быстро обучаема, имею желание работать в команде.С моим портфолио Вы можете ознакомится здесь: https://www.behance.net/AlexMonster3 Спасибо за просмотр!