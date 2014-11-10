AlexMost3103

Алексей AlexMost3103

 
35 лет
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords.

Сертифицированный специалист по работе в системах Яндекс Директ и Google Adwords.

Опыт более 4 лет. 

Более 650 настроенных рекламных кампаний. 

Высокие показатели CTR ( от 10% практически всегда). 

Постепенно снижаю цену клика.

Разделяю кампании в поиске  и РСЯ.

Отдельные кампании по городам. 

Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.

Готовые кампании по более, чем 50 нишам. 

Контекстная реклама
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