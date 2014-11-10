Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords.

Сертифицированный специалист по работе в системах Яндекс Директ и Google Adwords.

Опыт более 4 лет.

Более 650 настроенных рекламных кампаний.

Высокие показатели CTR ( от 10% практически всегда).

Постепенно снижаю цену клика.

Разделяю кампании в поиске и РСЯ.

Отдельные кампании по городам.

Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.

Готовые кампании по более, чем 50 нишам.