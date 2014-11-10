Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ и Google Adwords.
Сертифицированный специалист по работе в системах Яндекс Директ и Google Adwords.
Опыт более 4 лет.
Более 650 настроенных рекламных кампаний.
Высокие показатели CTR ( от 10% практически всегда).
Постепенно снижаю цену клика.
Разделяю кампании в поиске и РСЯ.
Отдельные кампании по городам.
Настройка Яндекс Метрики и Google Analytics.
Готовые кампании по более, чем 50 нишам.
Действие аккаунта приостановлено!
Контекстная реклама
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