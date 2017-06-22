Привет. Меня зовут Александр, я специализируюсь преимущественно на веб-дизайне, UI/UX. Так же у меня есть навыки в области прототипирования, дизайна логотипов. фирменного стиля и моушн-дизайна
Я работаю в сфере веб и графического дизайна с 2012 года. За этот период времени у меня выработался определенный порядок и стиль работы. Люблю делать уникальный, эксклюзивный дизайн. Заказывая дизайн у меня вы получите современный, удобный и продуманный дизайн-макет, который будет нравится вам и вашим клиентам.
В последнее время я стараюсь делать более интуитивный и понятный интерфейс, очень часто разрабатываю дизайн вместе с анимацией макетов и элементов. Это позволяет сделать любой дизайн уникальным.
Мои работы на Dribbble — https://dribbble.com/AlexMozgov и Behance — https://www.behance.net/Alex_Mozgov
_________________
email - [email protected]
mobile - +7 910 758-41-80
skype - alex.mozgov