Создание сайтов быстро и качественно

Сайтами, так или и наче я занимаюсь уже больше 12 лет. Опыт в фотосъемке больше 6 лет и 5 лет опыта видеосъемки.

Заказчикам могу предложить изготовление веб сайтов любой сложности, презентабельности и функциональности.

Начиная с сайтов - визиток и заканчивая крупными функциональными порталами с серверной поддержкой (сайты под управлением CMS) и без неё (HTML).

К примеру, это могут быть сайты визитки, интернет - магазины, каталоги, доски объявлений, форумы, персональные и многопользовательские блоги, новостные и информационные сайты.

Кроме создания сайтов предлагаю фото и видеосъемку в пределах Черниговской области, выезд в другие регионы по отдельной договорённости. Подробности и цены на сайте