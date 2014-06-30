Создание сайтов быстро и качественно
Сайтами, так или и наче я занимаюсь уже больше 12 лет. Опыт в фотосъемке больше 6 лет и 5 лет опыта видеосъемки.
Заказчикам могу предложить изготовление веб сайтов любой сложности, презентабельности и функциональности.
Начиная с сайтов - визиток и заканчивая крупными функциональными порталами с серверной поддержкой (сайты под управлением CMS) и без неё (HTML).
К примеру, это могут быть сайты визитки, интернет - магазины, каталоги, доски объявлений, форумы, персональные и многопользовательские блоги, новостные и информационные сайты.
Кроме создания сайтов предлагаю фото и видеосъемку в пределах Черниговской области, выезд в другие регионы по отдельной договорённости. Подробности и цены на сайте
Портфолио
- Siver Info108 просмотров
- Сайт Храма Кирилла и Мефодия при КГУ108 просмотров
- Siver Online IS123 просмотра
Системы управления (CMS)
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