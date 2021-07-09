Дизайнер
опыт работы:
2007-2009 создание баннеров
2009-2011 другое
2011-2017 свадебный видеограф,монтаж видео
2017-н.в фотошоп
з 2017 фриланс
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Навыки
adobe premiere pro
adobe photoshop
adobe illustrator
Портфолио
- Уберу лишние объекты с вашего изображения38 просмотров
- Уберу лишние объекты с вашего изображения46 просмотров
- Уберу лишние объекты с вашего изображения41 просмотр
- Фотошоп42 просмотра
- Удаление фона32 просмотра
- Удаление фона29 просмотров
- Удаление фона33 просмотра
- Уберу водяной знак33 просмотра
- Уберу водяной знак33 просмотра
- Реставрация старых фотографий30 просмотров
- Реставрация старых фотографий30 просмотров
- Реставрация старых фотографий26 просмотров