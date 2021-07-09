AlexPetroF

Александр AlexPetroF

 
36 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайнер

опыт работы:

2007-2009 создание баннеров

2009-2011 другое

2011-2017 свадебный видеограф,монтаж видео

2017-н.в фотошоп

з 2017 фриланс

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Навыки

adobe premiere pro

adobe photoshop

adobe illustrator

Портфолио
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