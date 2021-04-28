AlexPetrovDev

Приветствую. Меня зовут Александр и я занимаюсь созданием адаптивных и интерактивных сайтов уже более двух лет.
Почемустоит со мной работать:
- Я педантичен.
- В течении 10 дней после сдачи проекта я могу внести по вашей просьбе до двух правок совершенно бесплатно.
- По праздникам я предоставляю различные скидки
Мои навыки:
Frontend
-Html
-css
-java script
-jquery
-sass
-less
-react
-gulp
-pug
Backend
-php
-wordpress
-mySQL
Design
-Figma
-Illustrator
-Photoshop
Остальное
-BEM
-кроссбраузерность
-адаптивная вёрстка
-Svg анимация
-вёрстка под retina дисплеи
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