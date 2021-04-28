AlexPetrovDev

Приветствую. Меня зовут Александр и я занимаюсь созданием адаптивных и интерактивных сайтов уже более двух лет.

Почемустоит со мной работать:

- Я педантичен.

- В течении 10 дней после сдачи проекта я могу внести по вашей просьбе до двух правок совершенно бесплатно.

- По праздникам я предоставляю различные скидки

Мои навыки:

Frontend

-Html

-css

-java script

-jquery

-sass

-less

-react

-gulp

-pug

Backend

-php

-wordpress

-mySQL

Design

-Figma

-Illustrator

-Photoshop

Остальное

-BEM

-кроссбраузерность

-адаптивная вёрстка

-Svg анимация

-вёрстка под retina дисплеи