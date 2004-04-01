Александр Покровский AlexPokrovskiyAlexPokrovskiy
Покровский Александр Александрович
Телефон: 89179442105
Эл. почта: [email protected]
Адрес проживания:
г. Самара ул. Егорова д.13.
Образование
Профессионально-Политехнический Лицей №23
Профессия: техник-механик по ремонту промышленного оборудования
Опыт работы
ЗАО «Самарский Металлургический Завод» (крупнейшее в России предприятие по выпуску готовых изделий из алюминия)
Энергетик участка цеха. (04/2004-наст. время)
Организация работы участка.
Составление технико-экономических заданий.
Обслуживание промышленного оборудования (печи, ГРУ, вентиляционные установки, газопроводы/газовое оборудование и т.п.)
Осуществление подготовки вверенного оборудования к модернизации.
Осуществление реконструкций оборудования.
Профессиональные навыки и знания
WINDOWS, MS Office, Internet—опытный пользователь.
Частично Компас, AutoCAD.
Опыт работы руководителя проекта от подготовки технико-экономического задания до сдачи проекта.
Знание языков
Английский и немецкий - читаю и перевожу со словарем.