Покровский Александр Александрович

Телефон: 89179442105

Эл. почта: [email protected]

Адрес проживания:

г. Самара ул. Егорова д.13.

Образование

Профессионально-Политехнический Лицей №23

Профессия: техник-механик по ремонту промышленного оборудования

Опыт работы

ЗАО «Самарский Металлургический Завод» (крупнейшее в России предприятие по выпуску готовых изделий из алюминия)

Энергетик участка цеха. (04/2004-наст. время)

Организация работы участка.

Составление технико-экономических заданий.

Обслуживание промышленного оборудования (печи, ГРУ, вентиляционные установки, газопроводы/газовое оборудование и т.п.)

Осуществление подготовки вверенного оборудования к модернизации.

Осуществление реконструкций оборудования.

Профессиональные навыки и знания

WINDOWS, MS Office, Internet—опытный пользователь.

Частично Компас, AutoCAD.

Опыт работы руководителя проекта от подготовки технико-экономического задания до сдачи проекта.

Знание языков

Английский и немецкий - читаю и перевожу со словарем.