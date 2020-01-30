AlexRazer

Александр AlexRazer

 
38 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Простой, понятный и сочный дизайн, достигающий своих целей.

Здравствуйте! 

Я профессиональный веб-дизайнер, специализируюсь на создании сайтов, продающих лендингов, програмных интерфейсов и мобильных приложений. За плечами десятилетний опыт в классическом маркетинге и брендинге, поэтому для крупных заказчиков делаю ещё дизайн полиграфии и наружки.

Как я работаю 

  • Заказчик заполняет бриф или предоставляет ТЗ, вносит предоплату.
  • Согласно техзаданию рисуется «скетч» (схематичный прототип со всеми блоками и текстом, но без дизайна).
  • Создается один вариант дизайна, вносятся правки.
  • При желании заказчика разрабатывается интерактивный кликабельный прототип сайта.
  • После утверждения и окончательной оплаты предоставляются все исходники.

Цены и сроки

  • Landing page — 225$ (с адаптивом для планшетов и смартфонов +70$), срок: 3-5 дней
  • Многостраничный сайт (главная + 4 внутренних страницы) — 370$ (с адаптивом +200$), срок: 6-9 дней
  • Интернет-магазин (главная + 4 внутренних страницы)  — 400$ (с адаптивом +200$), срок: 6-9 дней
  • Дополнительные страницы — 40$, срок: 1-3 дня
  • Интерактивный кликабельный прототип — 80$, срок: 1-3 дня
E-mail:       [email protected]

Skype:        alejandro.cheremshantsev

Telegram:   @OpenMind63