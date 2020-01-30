Простой, понятный и сочный дизайн, достигающий своих целей.
Здравствуйте!
Я профессиональный веб-дизайнер, специализируюсь на создании сайтов, продающих лендингов, програмных интерфейсов и мобильных приложений. За плечами десятилетний опыт в классическом маркетинге и брендинге, поэтому для крупных заказчиков делаю ещё дизайн полиграфии и наружки.
Как я работаю
- Заказчик заполняет бриф или предоставляет ТЗ, вносит предоплату.
- Согласно техзаданию рисуется «скетч» (схематичный прототип со всеми блоками и текстом, но без дизайна).
- Создается один вариант дизайна, вносятся правки.
- При желании заказчика разрабатывается интерактивный кликабельный прототип сайта.
- После утверждения и окончательной оплаты предоставляются все исходники.
Цены и сроки
- Landing page — 225$ (с адаптивом для планшетов и смартфонов +70$), срок: 3-5 дней
- Многостраничный сайт (главная + 4 внутренних страницы) — 370$ (с адаптивом +200$), срок: 6-9 дней
- Интернет-магазин (главная + 4 внутренних страницы) — 400$ (с адаптивом +200$), срок: 6-9 дней
- Дополнительные страницы — 40$, срок: 1-3 дня
- Интерактивный кликабельный прототип — 80$, срок: 1-3 дня
Skype: alejandro.cheremshantsev
Telegram: @OpenMind63
Действие аккаунта приостановлено!