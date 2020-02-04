создание продвижение сайтов
Здравствуйте ! Меня зовут Александра , я молодой, сертифицированный интернет-специалист , со свежем не замылленным взглядом, пополняю портфолио.
Предлагаю свои услуги:
создание одностраничного сайта (Lending Page)
создание многостраничного сайта
создание интернет магазина
полная SEO-оптимизация
подключение домена , хостинга, корпоративной почты
также SEO-продвижение вашего сайта
Работаю:
✅ честно
✅без выходных
✅доведу ваш заказ до конца
✅сделаю ваш заказ учитываю все ваши пожелания
✅работа занимает от 2ух дней в зависимости от сложности
✅ цена от 3000
Регистрация домена и компаративной почты в подарок
БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ
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