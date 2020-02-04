создание продвижение сайтов

Здравствуйте ! Меня зовут Александра , я молодой, сертифицированный интернет-специалист , со свежем не замылленным взглядом, пополняю портфолио.

Предлагаю свои услуги:

‍ создание одностраничного сайта (Lending Page)

‍ создание многостраничного сайта

‍создание интернет магазина

‍полная SEO-оптимизация

‍ подключение домена , хостинга, корпоративной почты

‍также SEO-продвижение вашего сайта

Работаю:

✅ честно

✅без выходных

✅доведу ваш заказ до конца

✅сделаю ваш заказ учитываю все ваши пожелания

✅работа занимает от 2ух дней в зависимости от сложности

✅ цена от 3000

Регистрация домена и компаративной почты в подарок

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ