AlexRein

Александра Рейн AlexRein

 
28 летРоссия/Уфа
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
создание продвижение сайтов

Здравствуйте ! Меня зовут Александра , я молодой, сертифицированный  интернет-специалист , со свежем не замылленным взглядом, пополняю портфолио.

Предлагаю свои услуги: 

‍ создание одностраничного сайта (Lending Page)

‍ создание многостраничного сайта 

‍создание интернет магазина

‍полная SEO-оптимизация 

‍ подключение домена , хостинга, корпоративной почты 

‍также SEO-продвижение вашего сайта 

Работаю:

✅ честно 

✅без выходных 

✅доведу ваш заказ до конца

✅сделаю ваш заказ учитываю все ваши пожелания 

✅работа занимает от 2ух дней в зависимости от сложности 

✅ цена от 3000 

 Регистрация домена и компаративной почты в подарок 

БУДУ РАДА СОТРУДНИЧЕСТВУ

SEO-оптимизацияМногостраничный сайт