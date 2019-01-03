Здравствуйте! Меня зовут Алексей. Мне 32 года. Женат. Трое детей. Живу за городом, поэтому решил попробовать себя на удаленной работе. Последние 5 лет занимался строительством каркасных домов и не только. До этого с друзьями организовывал работу интернета магазина натуральных продуктов родное-луговое.рф с нуля, поэтому есть опыт работы в многих сферах с этим связанным, а именно:- Организация доставки и оплаты, отслеживание посылок
- Организация хранения, учета, фасовки и упаковки товара
- Написание баз данных в Excel
- Работа с Webasyst в админке и с базой SQL
Чем я готов Вам помочь?
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