Помощник Excel

Здравствуйте! Меня зовут Алексей. Мне 32 года. Женат. Трое детей. Живу за городом, поэтому решил попробовать себя на удаленной работе. Последние 5 лет занимался строительством каркасных домов и не только. До этого с друзьями организовывал работу интернета магазина натуральных продуктов родное-луговое.рф с нуля, поэтому есть опыт работы в многих сферах с этим связанным, а именно:- Организация доставки и оплаты, отслеживание посылок

- Организация хранения, учета, фасовки и упаковки товара

- Написание баз данных в Excel

- Работа с Webasyst в админке и с базой SQL

Чем я готов Вам помочь?

- Справиться с Excel задачей, есть навыки VBA

- Перевести аудио в текст

- Заполнить интернет магазин товарами

- Решить контрольную по математике или по физике

- Осуществить технический перевод с английского языка