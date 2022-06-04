Личная характеристика: Я обладаю широким и разнообразным опытом написания сценариев. За написанием различного вида сценариев прошла значительная часть моей жизни. Я люблю эту работу и хочу в неё развиваться, узнавать и пробовать что-то новое. Расти как профессионал. Меня отличает высокий уровень мотивации, энтузиазм, высокая работоспособность и стремление к развитию
Опыт работы в сценаристике:
2008-2014 год
Должность: автор и актёр команд КВН «Country-Style», «Yсторический музей», «Юрский период», «Комильфо», «Джазз-смайл», «Пацаны ващще ребята», «С в кружочке». Достижения: дважды финалист харьковской молодёжной лиги КВН, полуфиналист слобожанской лиги КВН, полуфиналист лиги КВН Vostok ua, и полуфиналист национальной лиги КВН в Донецке
Обязанности: Написание сценариев, ходов и шуток для выступлений. И подача этих шуток
2011-2012
Должность: соавтор и соведущий юмористического шоу на интернет-радио VTSU под названием «Юрский период»
Обязанности: Подготовка новостей и разбор их на самом шоу в юмористическом характере
2012-по сей день
Должность: Стендап комик
Обязанности: Написание сценариев и шуток для собственных выступлений. И выступления с ними. Написание шуток для других комиков. Достижения: участник Рассмеши комика, Лиги Смеха, дважды финалист харьковского стендап турнира «Stand Up XL», лауреат конкурса «молодой человек года» в номинации «культура и искусство» 2016.
2012-2013
Должность: Стендап комик, участник телевизионного стендап – шоу на «Humorlab Stand-up wanted», выходившего на региональных каналах Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья
Обязанности: Написание сценариев и шуток для собственных выступлений. И выступления с ними. Написание шуток для других комиков
2014 год
Должность: Сценарист
Обязанности: Написание сценариев и шуток для стендап комика Александра Григоренко. На протяжении всего сезона Слобожанской Лиги Смеха. В итоге он серебрянный призер
2016, 2019 год
Должность: Сценарист (удалённо)
Обязанности: Написание скетчей для шоу «На троих» на телеканале «ICTV»
2017 год
Должность: Сценарист (удалённо)
Обязанности: Написание номеров для шоу «Братья Шумахеры» на телеканале «Украина»
2020 год
Должность: Сценарист (удалённо)
Обязанности: Написание номеров для шоу «МамаХохотала»
2010-по сей день.
Должность: Детский аниматор
Обязанности: Проведение детских мероприятий. Разработка сценариев детских праздников и детских квестов
2010-по сей день.
Должность: Ведущий и организатор праздников
Обязанности: Проведение и организация мероприятий. Разработка сценариев свадеб, корпоративов, квестов, Дней рождений
2019-по сей день.
Должность: Совладелец ивент-агенства
Обязанности: Организация мероприятий. Разработка сценариев под всевозможные мероприятия, розыгрыши, сюрпризы
Знание языков: русский, украинский
Знание компьютера: Уверенный пользователь, уровень сис.админ