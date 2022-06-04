Сценарист, стендап комик

Личная характеристика: Я обладаю широким и разнообразным опытом написания сценариев. За написанием различного вида сценариев прошла значительная часть моей жизни. Я люблю эту работу и хочу в неё развиваться, узнавать и пробовать что-то новое. Расти как профессионал. Меня отличает высокий уровень мотивации, энтузиазм, высокая работоспособность и стремление к развитию

Опыт работы в сценаристике:

2008-2014 год

Должность: автор и актёр команд КВН «Country-Style», «Yсторический музей», «Юрский период», «Комильфо», «Джазз-смайл», «Пацаны ващще ребята», «С в кружочке». Достижения: дважды финалист харьковской молодёжной лиги КВН, полуфиналист слобожанской лиги КВН, полуфиналист лиги КВН Vostok ua, и полуфиналист национальной лиги КВН в Донецке

Обязанности: Написание сценариев, ходов и шуток для выступлений. И подача этих шуток

2011-2012

Должность: соавтор и соведущий юмористического шоу на интернет-радио VTSU под названием «Юрский период»

Обязанности: Подготовка новостей и разбор их на самом шоу в юмористическом характере

2012-по сей день

Должность: Стендап комик

Обязанности: Написание сценариев и шуток для собственных выступлений. И выступления с ними. Написание шуток для других комиков. Достижения: участник Рассмеши комика, Лиги Смеха, дважды финалист харьковского стендап турнира «Stand Up XL», лауреат конкурса «молодой человек года» в номинации «культура и искусство» 2016.

2012-2013

Должность: Стендап комик, участник телевизионного стендап – шоу на «Humorlab Stand-up wanted», выходившего на региональных каналах Харькова, Днепра, Одессы и Запорожья

Обязанности: Написание сценариев и шуток для собственных выступлений. И выступления с ними. Написание шуток для других комиков

2014 год

Должность: Сценарист

Обязанности: Написание сценариев и шуток для стендап комика Александра Григоренко. На протяжении всего сезона Слобожанской Лиги Смеха. В итоге он серебрянный призер

2016, 2019 год

Должность: Сценарист (удалённо)

Обязанности: Написание скетчей для шоу «На троих» на телеканале «ICTV»

2017 год

Должность: Сценарист (удалённо)

Обязанности: Написание номеров для шоу «Братья Шумахеры» на телеканале «Украина»

2020 год

Должность: Сценарист (удалённо)

Обязанности: Написание номеров для шоу «МамаХохотала»

2010-по сей день.

Должность: Детский аниматор

Обязанности: Проведение детских мероприятий. Разработка сценариев детских праздников и детских квестов

2010-по сей день.

Должность: Ведущий и организатор праздников

Обязанности: Проведение и организация мероприятий. Разработка сценариев свадеб, корпоративов, квестов, Дней рождений

2019-по сей день.

Должность: Совладелец ивент-агенства

Обязанности: Организация мероприятий. Разработка сценариев под всевозможные мероприятия, розыгрыши, сюрпризы

Знание языков: русский, украинский

Знание компьютера: Уверенный пользователь, уровень сис.админ