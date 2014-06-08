Дизайнер со стажем работы больше 3х лет

Доброго времени суток!

Занимаюсь дизайном практически во всех областях.

Работаю обычно по предоплате 50% , но все зависит от проекта.

Умело работаю во всех необходимых видах программ.

Email : [email protected]

Skype : Boogee44