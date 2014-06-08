Дизайнер со стажем работы больше 3х лет
Доброго времени суток!
Занимаюсь дизайном практически во всех областях.
Работаю обычно по предоплате 50% , но все зависит от проекта.
Умело работаю во всех необходимых видах программ.
Email : [email protected]
Skype : Boogee44
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $150
от 3 дней
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Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
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Дизайн интерфейсов и игр
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от $200
от 7 дней
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Дизайн мобильных приложений
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от $100
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Иконки и Пиксель-арт
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от $20
от 1 дня
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Презентации
нет отзывов
от $50
от 2 дней
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