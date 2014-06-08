AlexSetor

Алексей AlexSetor

 
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Дизайнер со стажем работы больше 3х лет

Доброго времени суток!

Занимаюсь дизайном практически во всех областях.

Работаю обычно по предоплате 50% , но все зависит от проекта.

Умело работаю во всех необходимых видах программ.

Email : [email protected]

Skype : Boogee44

Отзывы заказчиков
newwebdesign
Петр 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов(-3)
$50
10 баллов
10 лет назад
Сайт для бизнес инкубатора
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Дизайн сайтов
1 отзыв
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Баннеры
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Иконки и Пиксель-арт
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Презентации
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