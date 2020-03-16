AlexShlapak

☑ Удобные сайты и магазины с уникальным дизайном ☑ Чат-боты ☑ GetCourse ☑

Первоклассно и в срок!

Изготовление добротных интернет-магазинов и лендингов. WordPress, Tilda, PlatormaLP.

Базовая настройка и сопровождение GetCourse.

Чат-боты FB, Telegram.

Моя цель - добиться предоставления лучшей услуги на рынке!

Работая со мной Вы экономите:

- Финансы. Первоклассно и с душой изготавливаю сайты и лендинги. Настраиваю и подключаю чат-боты.

- Нервы. Просьбы, пожелания и просьбы неструктурированного характера уже включены в стоимость работ. Так что если Вы пропустили ряд мелочей, они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Связь:

- Согласен приступить уже)

- Довожу дело до конца

- Не отступаю от сроков

- Предоставляю консультации

- Без предоплаты

- Постоянно на связи

Род занятий:

- Мастерское обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

- Настройка и сопровождение GetCourse

- Чат-боты

Связь:

http://liklakschool.com

https://liklakshop.com