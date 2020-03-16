Первоклассно и в срок!
Изготовление добротных интернет-магазинов и лендингов. WordPress, Tilda, PlatormaLP.
Базовая настройка и сопровождение GetCourse.
Чат-боты FB, Telegram.
Моя цель - добиться предоставления лучшей услуги на рынке!
Работая со мной Вы экономите:
- Финансы. Первоклассно и с душой изготавливаю сайты и лендинги. Настраиваю и подключаю чат-боты.
- Нервы. Просьбы, пожелания и просьбы неструктурированного характера уже включены в стоимость работ. Так что если Вы пропустили ряд мелочей, они будут внесены по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Со мной удобно работать и мне важно, чтобы клиент остался доволен!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @alexshlapak
- Согласен приступить уже)
- Довожу дело до конца
- Не отступаю от сроков
- Предоставляю консультации
- Без предоплаты
- Постоянно на связи
Род занятий:
- Мастерское обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.
- Настройка и сопровождение GetCourse
- Чат-боты
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @alexshlapak