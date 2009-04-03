Переводчик

Образование: лингвистический колледж (факультет перевода, специальность – переводчик-референт) МГЛУ (факультет межкультурных коммуникаций, специальность - переводчик)

Опыт работы: Я занимаюсь переводами с русского на английский и с английского на русский.

Мне приходилось осуществлять перевод художественных текстов (три года я занималась написанием научной работы в области перевода художественных произведений), а также технических и научных текстов.

Также есть опыт последовательного и синхронного перевода (была единственным официальным переводчиком английской рок-группы Jethro Tull во время их визита в Минск).

Есть двухлетний опыт журналистской деятельности.