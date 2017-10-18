О бо мне
Пишу сайты на Php.
Специализируюсь на WORDPRESS проектах.
Делаю WP сайты пишу темы в соответствии
со всеми стандартами.
Созданием сайтов занимаюсь более 4 лет
создаю сайты под ключ, интернет магазины.
Программирование, верстка, натяжка и скрипты- это моя основная специализация.
Всегда рад новым заказчикам и партнерам!
Что выполняю
веб программирование /скрипты
верстка сайтов любойсложности (от лендингов до интернет-магазинов и блогов)
натяжка верстки на CMS(wordpress), интернет-магазины (wordpress)
создание сайтов с нуля любой сложности (wordpress) расширение функционала по запросу заказчиков.
любые правки и доработки по сайту
Что знаю и умею
PHP, Mysql
BootstrapWordpress
HTML5,
CSS3JQuery (ajax)
Грамотный, аккуратный и читаемый код
Кроссбраузерность, валидность
Фиксированная /Резиновая / Адаптивная верстка
работа с API (VK,Yandex,Google и др.)
Стоимость
верстка страницы от 15$
верстка и натяжка на wordpress от 35$
создание сайта с нуля от 100$
интернет-магазин от 200$
решение различных задач от 5$
Работаю по предоплате
оплату обычно принимаю на банковскую карту,
но готов обсуждать и др. варианты
Мое кредо, качественный продукт - это достижение гармонии и качества окончательного результата.
заранее оговоренная стоимость
вежливость,порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)
Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!
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