Создание сайтов любой сложности. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

О бо мне

Пишу сайты на Php.

Специализируюсь на WORDPRESS проектах.

Делаю WP сайты пишу темы в соответствии

со всеми стандартами.

Созданием сайтов занимаюсь более 4 лет

создаю сайты под ключ, интернет магазины.

Программирование, верстка, натяжка и скрипты- это моя основная специализация.

Всегда рад новым заказчикам и партнерам!

Что выполняю

веб программирование /скрипты

верстка сайтов любойсложности (от лендингов до интернет-магазинов и блогов)

натяжка верстки на CMS(wordpress), интернет-магазины (wordpress)

создание сайтов с нуля любой сложности (wordpress) расширение функционала по запросу заказчиков.

любые правки и доработки по сайту

Что знаю и умею

PHP, Mysql

BootstrapWordpress

HTML5,

CSS3JQuery (ajax)

Грамотный, аккуратный и читаемый код

Кроссбраузерность, валидность

Фиксированная /Резиновая / Адаптивная верстка

работа с API (VK,Yandex,Google и др.)

Стоимость

верстка страницы от 15$

верстка и натяжка на wordpress от 35$

создание сайта с нуля от 100$

интернет-магазин от 200$

решение различных задач от 5$

Работаю по предоплате

оплату обычно принимаю на банковскую карту,

но готов обсуждать и др. варианты

Мое кредо, качественный продукт - это достижение гармонии и качества окончательного результата.

заранее оговоренная стоимость

вежливость,порядочность- доступность в рабочее время (8-00 - 20-00)

Обращайтесь, всегда рад сотрудничеству!