AlexStrokin

Видеомонтаж

Здравствуйте! Меня зовут Александр, я из Нижнего Новгорода. Занимаюсь видео более 5 лет как для частных заказчиков, так и для бизнеса.

Что я умею:

✔ Промо ролики

✔ Видео отчеты мероприятий

✔ Имиджевые видео

✔ Видео путешествий

✔ Музыкальные клипы

✔ Нарезки, склейки, переходы

✔ Подписи, субтитры, анимация

✔ Саунддизайн, озвучка

Программы в которых я работаю:

✔ Adobe Premiere

✔ Adobe After Effects

✔ Adobe Photoshop

✔ Adobe Lightroom

✔ Adobe Media Encoder

✔ Adobe Audition

✔ Sony Vegas Pro

Остались вопросы? Давайте обсудим Ваш проект!

До связи и хорошего дня)