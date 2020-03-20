AlexStrokin

Александр AlexStrokinAlexStrokin
26 летРоссия/Нижний Новгород
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Видеомонтаж
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я из Нижнего Новгорода. Занимаюсь видео более 5 лет как для частных заказчиков, так и для бизнеса.
Что я умею:
✔ Промо ролики
✔ Видео отчеты мероприятий
✔ Имиджевые видео
✔ Видео путешествий
✔ Музыкальные клипы
✔ Нарезки, склейки, переходы
✔ Подписи, субтитры, анимация
✔ Саунддизайн, озвучка
Программы в которых я работаю:
✔ Adobe Premiere
✔ Adobe After Effects
✔ Adobe Photoshop
✔ Adobe Lightroom
✔ Adobe Media Encoder
✔ Adobe Audition
✔ Sony Vegas Pro
Остались вопросы? Давайте обсудим Ваш проект!
До связи и хорошего дня)
Действие аккаунта приостановлено!