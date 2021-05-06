AlexTaranenko

Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код.

Что я Вам обещаю:

1. Гарантия на верстку . В течении 10 дней с момента сдачи работы бесплатно исправить свои ошибки (если будут таковы:))

2. Не беру предоплату!

3. Быстро и в оговоренные сроки выполнить Ваш заказ

4. Мелкие доработки в процессе работы бесплатны и не оспариваются

5. Сразу же приступить к работе!

Мои навыки:

1. Верстка лендинг и многостраничных сайтов

2. "Натяжка" верстки на WordPress

3. Верстка по методологии БЭМ

Связь со мной:

E-mail : [email protected]

Telegram/Viber: +380669563847