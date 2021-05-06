AlexTaranenko

Качественная и адаптивная верстка сайтов любой тематики и сложности. Чистый валидный, кроссбраузерный код.
Что я Вам обещаю:
1. Гарантия на верстку. В течении 10 дней с момента сдачи работы бесплатно исправить свои ошибки (если будут таковы:))
2. Не беру предоплату!
3. Быстро и в оговоренные сроки выполнить Ваш заказ
4. Мелкие доработки в процессе работы бесплатны и не оспариваются
5. Сразу же приступить к работе!
Мои навыки:
1. Верстка лендинг и многостраничных сайтов
2. "Натяжка" верстки на WordPress
3. Верстка по методологии БЭМ
Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram/Viber: +380669563847