AlexTipikin

Web-программирование, создание сайтов «под ключ», проектирование ИС

Разработка сайтов "под ключ". Программирование PHP+MySQL, проектирование ИС, баз данных. Разработка сервисов различной сложности. Программирование с учетом принципов поисковой оптимизации.

Ответственность и соблюдение сроков — само собой разумеется. Всегда стараюсь глубоко вникнуть в ситуацию клиента, изучить особенности бизнеса, чтобы не быть бездумным исполнителем, а анализировать и профессионально консультировать клиента.